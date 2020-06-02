شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية تجري اختبارات لقاح كورونا على 50 عسكرياً والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إجراء اختبارات لقاح ضد "كوفيد-19"، في المعهد المركزي الثامن والأربعين للأبحاث العلمية التابع لوزارة الدفاع الروسية، حيث تم سابقا دراسة لقاحات فيروس إيبولا ومتلازمة الشرق الأوسط.
وقال بيان للوزارة : أكتمل اختيار المتطوعين لإجراء التجارب السريرية على لقاح محلي فريد لعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وأضاف أن وصول المجموعة الأولى من المتطوعين العسكريين إلى المؤسسة الطبية للفحص والتحضير لتجربة اختبار اللقاح ستتم في الـ 3 من يونيو الجاري.
كما أشار بيان الدفاع الروسية إلى أنه جرى اختيار 50 عسكريا لاختبار اللقاح، من بينهم خمس سيدات، تم فحصهم واختبارهم جميعاً.
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