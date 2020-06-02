أعلنت ممثلية جمهورية العراق لدى اليونسكو، الثلاثاء، أن اجراءات التعليم والامتحان الإلكتروني المرتقب التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متوافقة مع توصيات المنظمة الدولية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. ممثلية العراق باليونسكو تؤكد توافق إجراءات التعليم مع توصيات المنظمة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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