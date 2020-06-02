فنانة مصرية عن إصابتها بكورونا: الموضوع صعب جداً

نشرت وسائل إعلام رسالة صوتية للفنانة المصرية رجاء الجداوي من غرفتها في مستشفى العزل الصحي بالإسماعيلية حيث تتلقى العلاج من كوفيد-19.
وبصوت بدا عليه الإنهاك والتعب، حذرت الجداوي من خطورة المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وطالبت الناس بالحذر والحيطة.
وقالت الجداوي: "أنا أتحسن ولكن ببطء. لا أستطيع التقاط أنفاسي أو التحدث كثيرا".
وأشارت الجداوي إلى أنها لا تعرف على وجه التحديد موعد خروجها من المستشفى، مشيرة إلى تحسن حالتها ببطء.
وكانت الجداوي أصيبت، قبل أسبوع، بفيروس كورونا المستجد وتم نقلها إلى مستشفى العزل الصحي بمحافظة الإسماعلية.
وقالت الجداوي: "أنا أتحسن ولكن ببطء. لا أستطيع التقاط أنفاسي أو التحدث كثيرا".
وأشارت الجداوي إلى أنها لا تعرف على وجه التحديد موعد خروجها من المستشفى، مشيرة إلى تحسن حالتها ببطء.
وكانت الجداوي أصيبت، قبل أسبوع، بفيروس كورونا المستجد وتم نقلها إلى مستشفى العزل الصحي بمحافظة الإسماعلية.
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