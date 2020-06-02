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فنانة مصرية عن إصابتها بكورونا: الموضوع صعب جداً

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نشرت وسائل إعلام رسالة صوتية للفنانة المصرية رجاء الجداوي من غرفتها في مستشفى العزل الصحي بالإسماعيلية حيث تتلقى العلاج من كوفيد-19.
وبصوت بدا عليه الإنهاك والتعب، حذرت الجداوي من خطورة المرض الذي يسببه المستجد، وطالبت الناس بالحذر والحيطة.

وقالت الجداوي: "أنا أتحسن ولكن ببطء. لا أستطيع التقاط أنفاسي أو التحدث كثيرا".


وأشارت الجداوي إلى أنها لا تعرف على وجه التحديد موعد خروجها من المستشفى، مشيرة إلى تحسن حالتها ببطء.

وكانت الجداوي أصيبت، قبل أسبوع، بفيروس كورونا المستجد وتم نقلها إلى مستشفى العزل الصحي بمحافظة الإسماعلية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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