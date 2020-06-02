أفاد مصدر طبي في محافظة كربلاء، الثلاثاء، بتسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة. وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "تم تسجيل تسع إصابات جديدة في محافظة كربلاء". وأضاف أن "أغلب الإصابات ملامسين كانوا محجورين في الحجر الصحي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل تسع اصابات جديدة بكورونا في كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.