السعودية: قدمنا 16 مليار دولار لليمن والحوثي ينهب المساعدات

جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله دعم بلاده لحل سياسي للأزمة اليمنية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن جماعة الحوثي تنهب المساعدات الإنسانية المرسلة إلى تلك البلد.

جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي تنظمه السعودية بمشاركة الأمم المتحدة "افتراضيا"، لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية للبلد الذي يعاني من الإرهاب الحوثي، والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.

وقال بن عبدالله إن "المليشيات الحوثية تقوم بالاستحواذ على المساعدات ونهبها وفرض الرسوم عليها وإعاقة وصولها إلى كافة الأراضي اليمنية".

وأضاف أن السعودية تجدد دعمها الدائم لمساعي وقف إطلاق النار والتوصل لحل سياسي في اليمن، والتأكيد على دعم كافة جهود الأمم المتحدة في مساندة الشعب اليمني.

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وناشد وزير الخارجية السعودي المجتمع الدولي الضغط على الحوثيين للسماح لموظفي الأمم المتحدة بالوصول لخزان نفط "صافر".

وكشف وزير الخارجية السعودي عن أن بلاده قدمت 16 مليار دولار مساعدات لليمن .

ويأتي المؤتمر بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ويحتاج اليمن إلى 2.4 مليار دولار أمريكي لدعم الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى 180 مليون دولار بشكل عاجل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق مسؤول أممي.

ودعت السعودية الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.