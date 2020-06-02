جوتيريس يشكر السعودية على إغاثة الشعب اليمني

الخليج 365الثلاثاء 2020/6/2 05:08 م بتوقيت أبوظبي
وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الشكر للسعودية على مساعدتها وإغاثتها للشعب اليمني.
جاء ذلك خلال كلمة جوتيريس، الثلاثاء، أمام مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي تنظمه السعودية بمشاركة الأمم المتحدة "افتراضيا".
وحث الأمين العام للأمم المتحدة المشاركين في مؤتمر المانحين على مساعدة اليمن، قائلا: "لا يمكننا هدر مزيد من الوقت في التخلي عن إغاثة هذا البلد".
وحذر من أن إصابات كورونا في اليمن تقدر بالمئات ولا تزال تتزايد، لافتاً إلى وجود نقص في المعدات الطبية وسيارات الإسعاف لمواجهة انتشار الفيروس.
ويستهدف المؤتمر زيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن الذي يعاني من الإرهاب الحوثي، والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.
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