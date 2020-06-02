منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة: الحوثيون يعيقون عمل موظفي الإغاثة في اليمن المزيد

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، إن مليشيا الحوثي الإرهابية تعيق عمل موظفي الإغاثة باليمن.

جاء ذلك، في كلمته اليوم الثلاثاء، بمؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي تنظمه السعودية "افتراضيا" بالشراكة مع الأمم المتحدة.

وأضاف لوكوك أن الوضع في اليمن كارثي جراء أزمة فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل كبير في البلاد.

وأوضح أن المنشآت الصحية ترفض قبول المرضى كونها لا تملك إمكانيات لمجابهته، فالنظام الصحي في اليمن متهاو.

وأشار إلى أن أزمة كورونا تأتي بالتوازي مع خفض العالم مساعداته لليمن ونحن مجتمعون هنا اليوم لنرى ما سيقوم به العالم إزاء هذه المشكلة.

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وتابع: "لدينا خطة قابلة للتنفيذ ونقدم المساعدات لمئات الآلاف ونرغب أن نستمر في ذلك".

وأكد على ضرورة أن تكون الأمم المتحدة قادرة على مساعدة هذه الأسر ومجابهة فيروس كوررونا عبر الحصول على الاحتياجات الأساسية".

ولفت إلى أن "تقديم المساعدات في اليمن ليس أمرا سهلا، فالسلطات في الشمال (في إشارة إلى مليشيا الحوثي) يعيقون العمل ونحاول إحراز دور هناك".

وأشار إلى أن جمع العاملين في اليمن يواجهون تحديات عديدة والتحدي الأكبر هوالتمويل، أكثر من 41 من برامج المساعدات سيغلق أغلبها وسيموت الكثيرون.

وأضاف: "حتى الآن فإن أغلب التوصيات لم يتم موافاتها، اليمن على حافة الانهيار ونواجه وضعا تراجيديا عظيما".



ووجه رسالته إلى المجتمع الدولي قائلا: "استمروا في التمويل، والإيفاء بالالتزامات، وتوفير آليات تمويل مرنة لتقديم هذه المساعدات".