بعد تسجيل 576 إصابة جديدة .. سلطان عمان يدعو الشعب للتعايش مع إجراءات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، الشعب إلى التعايش مع التطورات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال ترأسه اجتماعا للجنة العليا المكلفة لبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.



وخلال الاجتماع، قال السلطان إنه ”نظرا لاستمرار هذا الوضع ولعدم توفر العلاج المناسب لهذا الفيروس حتى الآن، فإنه أصبح من الأهمية التعايش مع هذه الأوضاع المستجدة، والتأقلم معها تدريجيا، وهو ما لا يتأتى إلا بتكاتف جميع أفراد المجتمع، باتباعهم كافة التدابير الوقائية اللازمة ومتابعتهم البرامج التوعوية“.

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وحسب وكالة الأنباء العمانية، أشاد السلطان في بداية الاجتماع، الذي عقد في بيت البركة، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة باحتواء الجائحة، مبديا ارتياحه لدور اللجنة العليا والإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية.

إلى ذلك، أعلنت سلطنة عُمان اليوم الثلاثاء، تسجيل 576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن وزارة الصحة في السلطنة، قولها إن ”الإصابات الجديدة هي (209) حالات لعمانيين، و(367) حالة لغير عمانيين“.

ويرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 12800، إضافة إلى 59 حالة وفاة وتعافي 2812 مصابًا، وفق المصدر ذاته