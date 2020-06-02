شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشارقة تضخ 4 مليارت درهم في المصارف لدعم المتضررين من "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة صكوكا بقيمة 4 مليارات درهم لتعزيز السيولة للبنوك التي تتخذ من الشارقة مقراً لها لتمكينها من تقديم دعم مالي إضافي لقطاع الأعمال المتضرر من الظروف الاستثنائية الراهنة بسبب فيروس كورونا ،وفق تغريدة للدائرة على موقع تويتر.



وتم إصدار الصكوك المقومة بالدرهم الإماراتي لمدة 12 شهراً على عدة شرائح ،وتعتبر أول أداة قابلة للتداول بالعملة المحلية قصيرة الأجل في الإمارات حاصلة على تصنيف استثماري قصير المدى بدرجة A-2 من قبل "ستاندرد آند بورز"، والتي يمكن للبنوك التي مقرها إمارة الشارقة من ضخها في الدورة الاقتصادية وفق معايير محددة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشارقة تضخ 4 مليارت درهم في المصارف لدعم المتضررين من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.