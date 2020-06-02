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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الروسي يبدأ تجربة لقاح لفيروس كورونا على 50 جنديا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء عن بدء تجربة لقاح محتمل لفيروس كورونا على 50 جنديا متطوعا في منشآه بحثية عسكرية في منطقة موسكو.
وجاء في بيان الوزارة أن الجنود، وبينهم خمس سيدات، لم يكن لهم تاريخ مرضي مؤخرا، " أعربوا عن رغبتهم بصورة طواعية المشاركة في التجربة".
ويتسابق الباحثون الروس لتطوير لقاح لفيروس كورونا، وذلك بعدما تجاوزت حالات الإصابة في روسيا 420 ألف حالة، حيث أصبحت روسيا ثالث دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل من حيث حالات الاصابة.
وكانت السلطات الروسية قد حذرت من أنه لا يمكن رفع قيود الحجر الصحي المفروضة في معظم أنحاء البلاد بصورة كاملة مالم يتم التوصل للقاح فعال للفيروس.
ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات غدا الأربعاء في المعهد البحثي المركزي الـ48 بوزارة الدفاع الروسية، وسوف يتم الانتهاء منها بحلول نهاية هذا الشهر.
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