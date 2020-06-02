جمارك دبي ُتطلق منصة خدمة التعلم الإلكتروني بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

متابعات_ السعودية نيوز

انطلاقاً من حرص الدائرة على استمرارية عملية التعلم والتطوير لكوادرها البشرية في ظل الظروف الراهنة، ومواجهة جائحة كورونا العالمية "كوفيد 19"، من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة في تنفيذ البرامج التدريبية، أطلقت الدائرة ممثلة بمركز التدريب الجمركي وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةUNODC منصة خدمة التعلم الإلكتروني GO LEARN، بهدف تقديم برامج تدريبية وتطويرية للموظفين من خلال 50 دورة تدريبية تخصصية في مجال العمل الجمركي لاستثمار الوقت خلال فترة العمل عن بُعد.



جاء إطلاق المنصة عبر تقنية الاتصال المرئي Microsoft Teams، بحضور محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية و المالية و الإدارية (مكلف) ، و الدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة، حيث استعرضا الطرفان أهم المميزات الخاصة بالمنصة ، و قد حضر الإطلاق مجموعة من مدراء الإدارات بالدائرة.

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ومن خلال هذا التعاون سيتمكن موظفي الدائرة ولمدة 3 أشهر من الوصول إلى أكثر من 50 دورة تدريبية تخصصية في المجالات المتخصصة (الاستخبارات الجمركية، إدارة المخاطر، مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، مكافحة الإرهاب)

وقال محمد الغفاري: استمراراً لخطة جمارك دبي الاستراتيجية في استدامة التعلم والتدريب والتطوير للموظفين من خلال التعاون المشترك مع الجهات المعنية، حيث استطاعت الدائرة أن توفر للموظفين منصات عديدة للتدريب وفي مجالات متنوعة وذلك حفاظاً على أداء الموظف وسعياً إلى تطويره وتمكينه وتكيفه مع الوضع الراهن، لذا عمدنا إلى توفير الدورات التدريبية بأقصى درجات المرونة، حتى يستطع الموظف من المؤامة بين عمله وحضور الدورات الالكترونية، لإثراء خبراته المعرفية حسب مجال عمل كل موظف .

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية (مكلف)، على أنه خلال فترة العمل عن بُعد نسعى إلى تمكين الموظفين من الحفاظ على إنتاجيتهم وزيادتها لدعم استمرارية العمل وفق أفضل الإجراءات الصحيحة، هذا بالإضافة إلى تأهيلهم لآلية العمل لما بعد كورونا.