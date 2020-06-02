اخبار العالم

مقتل 7 أفغان بتفجير في منطقه تخضع لسيطرة طالبان

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 7 أفغان بتفجير في منطقه تخضع لسيطرة طالبان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

مقتل 7 أفغان بتفجير في منطقه تخضع لسيطرة طالبان

متابعات_ الخليج 365

قُتل 7 مدنيين أفغان على الأقل، إثر انفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق بإقليم قندوز شمالي البلاد.

 

وقال متحدث باسم حاكم قندوز إن هناك 6 أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث، بعد أن تعرضت دراجتهم البخارية للانفجار مساء أمس الإثنين في منطقة خان آباد بالإقليم.

 

وجميع الضحايا هم شباب من إقليم بدخشان، كانوا يعملون في أرض زراعية بقندوز، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

 

Advertisements

ويقول المسؤولون المحليون إن المنطقة تخضع لسيطرة حركة طالبان.

 

 

وتسجل حركة طالبان تواجدا قويا في الكثير من أنحاء الإقليم، وقد شنت خلال الأسابيع الأخيرة، عددا من الهجمات العنيفة ضد قوات الأمن الأفغانية.

 

ومع أن الهدنة الأخيرة التي شهدتها أفغانستان، خلال عطلة العيد، قد انتهت، إلا أن مستوى العنف ظل منخفضا، رغم تعرض القوات الأفغانية لهجمات عدة حمّلت السلطات طالبان مسؤوليتها.

 

وأحيا وقف إطلاق النار وتراجع حدة أعمال العنف الآمال بتحقيق تقدم على مسار عملية السلام في أفغانستان والتي بدت في وقت سابق من الشهر الحالي على وشك الانهيار بعد تصعيد عناصر طالبان عملياتهم ضد القوات الحكومية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 7 أفغان بتفجير في منطقه تخضع لسيطرة طالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا