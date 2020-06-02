مقتل 7 أفغان بتفجير في منطقه تخضع لسيطرة طالبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قُتل 7 مدنيين أفغان على الأقل، إثر انفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق بإقليم قندوز شمالي البلاد.



وقال متحدث باسم حاكم قندوز إن هناك 6 أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث، بعد أن تعرضت دراجتهم البخارية للانفجار مساء أمس الإثنين في منطقة خان آباد بالإقليم.

وجميع الضحايا هم شباب من إقليم بدخشان، كانوا يعملون في أرض زراعية بقندوز، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

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ويقول المسؤولون المحليون إن المنطقة تخضع لسيطرة حركة طالبان.

وتسجل حركة طالبان تواجدا قويا في الكثير من أنحاء الإقليم، وقد شنت خلال الأسابيع الأخيرة، عددا من الهجمات العنيفة ضد قوات الأمن الأفغانية.

ومع أن الهدنة الأخيرة التي شهدتها أفغانستان، خلال عطلة العيد، قد انتهت، إلا أن مستوى العنف ظل منخفضا، رغم تعرض القوات الأفغانية لهجمات عدة حمّلت السلطات طالبان مسؤوليتها.

وأحيا وقف إطلاق النار وتراجع حدة أعمال العنف الآمال بتحقيق تقدم على مسار عملية السلام في أفغانستان والتي بدت في وقت سابق من الشهر الحالي على وشك الانهيار بعد تصعيد عناصر طالبان عملياتهم ضد القوات الحكومية.