المغرب.. تسجل 26 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية الثلاثاء 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 7859 حالة.



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وقالت الوزارة إن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 221 ألفا و154 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء الإثنين والعاشرة من صباح الثلاثاء، ليستقر إجمالي الوفيات في 205.

كما أعلن المغرب شفاء 398 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 6291 حالة.