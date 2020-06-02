المدينة المنورة تحقق 90 % من نسبة التعافي من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

حققت المدينة المنورة، نسبة كبيرة في التعافي من مصابي فيروس «كورونا»، حيث قاربت 90 % من إجمالي الإصابات، في المملكة السعودية، الذي بلغ حتى اليوم 9611 حالة، كان آخرها 19 حالة، لتتراجع في أعداد المصابين هذا اليوم بين مدن ومحافظات المملكة، فيما وصل عدد المتعافين في جميع محافظات المملكة إلى (64306) حالات.

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وتفصيلاً، بلغت نسبة التعافي في المدينة المنورة من مصابي فيروس «كورونا» 89.14 %، وذلك بعدد 8567 حالة تعافٍ من العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الأزمة، والبالغ عددها في المدينة المنورة 9611 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة هذا اليوم، 994 حالة، بنسبة 10.34 %، فيما كان عدد الوفيات 50 حالة.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أنه جرى تسجيل (1881) حالة مؤكدة جديدة لفيروس «كورونا» الجديد(COVID 19) اليوم، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (87142) حالة، ومن بين هذه الحالات، يوجد حالياً (22311) حالة نشطة، لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، كما سجلت (1864) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (64306) حالات.