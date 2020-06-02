شكرا لقرائتكم رسالة سودانية لمجلس الأمن حول مفاوضات سد النهضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أرسلت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، الثلاثاء، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، تضمنت شرحاً لموقف السودان من التطورات المتصلة بمفاوضات سد النهضة، وطالبت مجلس الأمن بتشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وتضمنت الرسالة تفاصيل المبادرة التي تبنتها السودان مؤخرا وتمثلت في الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، مع نظيريه في مصر وإثيوبيا وتوجت بالموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.

التفاوض بحسن نية

كما أكدت على موقف السودان المبدئي الذي التزم به طوال جولات المفاوضات والقائم على التفاوض بحسن نية.

هذا وشددت على التزام الخرطوم بقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.

أتى ذلك، بعد أن أعلنت إثيوبيا السبت عن بدء استعداداتها لتطهير الأرض وراء "سد النهضة"، تمهيدا لبدء ملء خزانه بالمياه فى يوليو المقبل.

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كما أشارت في وقت سابق إلى عزمها بدء ملء الخزان خلال العام الجاري، دون الاتفاق المسبق مع مصر والسودان، وهو ما رفضته مصر وتقدمت بمذكرة لمجلس الأمن في هذا الصدد.

سد النهضة (أرشيفية- فرانس برس)

إلا أن البلدان الـ 3 المعنية بالملف الشائك،عادت واتفقت لاحقا على إعادة التفاوض.

عودة الأطراف الثلاثة

وكانت مصر أعربت عن استعدادها للعودة للمشاركة في مفاوضات سد النهضة في 22 مايو الماضي، على ضوء نتائج اجتماع عُقد بين رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والذي تم خلاله الاتفاق على عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حسبما تم في مسارات التفاوض خلال الشهور الأخيرة.

وأكدت الخارجية المصرية على أهمية أن يكون الاجتماع جاداً وبنّاءً وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان. وقالت إن الاجتماع جاء في إطار الجهود التي يبذلها السودان للتواصل مع مصر وإثيوبيا بهدف استئناف مفاوضات سد النهضة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الإثيوبي في وقت سابق، استعداد بلاده للتعاون مع مصر والسودان للوصول لاتفاق نهائي يراعي مصالح الدول الثلاث وشعوب المنطقة.

واتفق الجانبان على تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث للبدء في ترتيبات العودة للتفاوض بأسرع ما يمكن.