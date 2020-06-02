الجيش الليبي يرصد سفينة تركية محملة بآليات عسكرية وصلت إلى مصراتة

أعلن الجيش الوطني الليبي رصده سفينة شحن تركية تحمل آليات عسكرية وهي تصل ميناء مصراتة، قادمة من إسطنبول، قبل ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، إن السفينة مملوكة لشركة تركية، وكانت تحمل دبابات من نوع إم 60، وتزامن إبحارها مع حركة لفرقاطات تركية كانت قريبة منها في المنطقة.

وأَضاف المسماري أن الجيش الوطني الليبي رصد أيضاً باخرة إيطالية اقتربت من السفينة التركية، ولم تعترضها، كونها ليست مشاركة في عملية "إيريني" الأوروبية.

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وأمس الإثنين، أعلن المسماري أن عمليات عسكرية كبيرة تجري في محاور طرابلس، حيث توفر القوات الجوية مظلة فوق منطقة غريان باتجاه العزيزية لمنع تجمع الميليشيات، مضيفاً "قواتنا المسلحة قامت بعمليات تموضع لسحب الميليشيات".

وأشار المتحدث إلى أن "أهالي الأصابعة رحبوا بدخول قوات الجيش الوطني الليبي إلى بلدتهم، ومعركتنا ضد الإرهاب معركة الجيش والشعب".

وكان المسماري قد أعلن نجاح الجيش الوطني الليبي في استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة، غربي البلاد، مؤكداً أن الهدف هو القضاء على الميليشيات الإرهابية، وإنهاء التدخل التركي في ليبيا.

وأشار المتحدث إلى أن الميليشيات بدأت الانسحاب من غريان بعد هزيمتها في الأصابعة، قائلاً: "على ما يبدو، فإن هذه الضربة القوية، ستكون لها ارتدادات أخرى في المناطق الغربية".