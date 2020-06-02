روسيا تتجاوز الخمسة آلاف وفاة جراء كورونا

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تجاوزت روسيا الثلاثاء الخمسة آلاف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، وفقا لأحدث الأرقام الرسمية، فيما لا تزال الإصابات الجديدة أكثر من 8 آلاف إصابة يوميا.

توفي في الساعات الأربع والعشرين الماضية 182 شخصاً جراء كوفيد-19 في روسيا، ليصل العدد الإجمالي إلى 5037 وفاة.

وزاد عدد الحالات الجديدة بواقع 8863 لتصل إلى 423,741 إصابة. وما زالت روسيا الدولة الثالثة في العالم بعدد الإصابات، بعد البرازيل والولايات المتحدة.

ومع ذلك، يتراجع عدد الإصابات الجديدة ببطء فيها منذ أسبوعين، وخصوصاً في موسكو البؤرة الرئيسية للوباء حيث تم تسجيل أكثر من نصف الوفيات.

وفي المجموع، تشير السلطات الروسية إلى أنها أجرت 11,1 مليون اختبار للكشف عن كوفيد-19.

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وهي تعزو انخفاض معدل الوفيات مقارنة بأوروبا الغربية إلى الإجراءات المتخذة في وقت مبكر جداً وسياسة الاختبارات الكثيفة وإعادة الهيكلة السريعة للنظام الاستشفائي.

وقالت الحكومة إنها لا تحسب إلا الوفيات التي يكون كوفيد-19 السبب الأول لها في حين أنه في كل مكان تقريباً تؤخذ جميع وفيات المصابين بالفيروس في الاعتبار.

ويشكك معارضون بصحة الأرقام الرسمية. ومع تسجيل تحسن خجول، أعادت العاصمة الروسية الاثنين فتح حدائقها ومتاجرها المغلقة منذ شهرين.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيتم إجراء استفتاء في 1 يوليو لاعتماد الإصلاح الدستوري الذي سيمنحه بشكل خاص الحق في البقاء في الحكم لفترتين إضافيتين اعتباراً من عام 2024. وتم تأجيل هذا التصويت بسبب الوباء.