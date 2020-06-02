شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" توافق على 56 مليون جنيه لموازنة القومى لرعاية أسر الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، علي موازنة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين للعام 2020/2021، والتى قدرت بـ56 مليون و20 ألف جنيه مقابل 33 مليون و 196 ألف جنيه العام المالى الجارى، وذلك بزيادة قدرها 22.824 مليون جنيه.

من جانبه، استعرض محمود جمال ممثل المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين تفاصيل الرعاية الطبية والعلاجية التي تجري بالتنسيق مع وزارة الصحة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ومنها 100 ألف و8 خطابات علاج، و4 حالات علاج بالخارج، وتوفير 90 كرسي متحرك، وتوفير أجهزة تعويضية لـ 280 حالة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي مشروع موازنة المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين.

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وفيما يتعلق بجانب الرعاية الاجتماعية لدعم أسر الشهداء والمصابين، أكد توفير مصروفات دراسية لـ8 آلاف حاله، ومصروفات جامعية لـ7000 حاله، ومحو أمية 4 أفراد، بالإضافة إلي خدمات النقل ومنها، 7000 اشتراك في مترو الانفاق، و4500 كارنية نقل عام.