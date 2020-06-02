شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تفشى كورونا.. نظام أردوغان يعتقل 118 من معارضيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم تعدد الأزمات الداخلية، وتفشي فيروس كورونا، إلا أن النظام التركي يواصل انتهاكاته ووحشيته في التعامل مع معارضيه، حيث القت الشرطة التركية القبض على 118 شخصًا اليوم الثلاثاء، خلال حملتين أطلقتهما بمدينة إسطنبول وقونيا، وجاء أغلب المعتقلين من الموظفين العسكريين والجنود الذين مايزالون يعملون في الخدمة بدعوى انتمائهم لجماعة فتح الله جولن.
وذكرت صحيفة سوزجو التركية، إن مديرية فرع الإرهاب في إسطنبول قامت بإجراء عمليتين من أجل القبض على 118 شخصًا بتهمة الانتماء والمشاركة في أنشطة حركة فتح الله جولن. وان هناك 76 جنديًا بالقوات المسلحة التركية كانوا ضمن المشتبه بهم وأن بينهم مدني واحد.
ولفت التقرير انه أجريت مداهمات أخرى في التوقيت نفسه بمدن مختلفة وتم القبض على بعض المشتبه بهم ومن بينهم عقيد ورتب أخرى. وعلم أنه تم القبض على 52 شخصًا خلال تلك الحملة ومازال البحث جاري عن بقية الأشخاص.
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