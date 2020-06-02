شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف القومى لذوى الإعاقة: تدريب ألف و612 شاب وفتاة على انتخابات المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إنه المجلس عمل على تدريب نحو ألف و612 شاب وشابة من ذوى الإعاقة لدعمهم فى خوض انتخابات المحليات، بالتعاون مع وزارة الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة المجلس القومى لشؤون الإعاقة للعام المالى الجديد 2020/2021.

وأضاف مرعي، إن المجلس قام بعدد من الجهود خلال الفترة الماضية فى ضوء المهام الـ25 الموكلة إليه، ومنها المشاركة بورقة عمل عن الأشخاص ذوى الإعاقة خلال عرض تقرير حالة حقوق الإنسان أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف بقيادة المستشار عمر مروان، وزير العدل، ولاقى استحسان كبير وقتها.

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وتابع مرعي، أن المجلس حريص على عقد شراكات مع جهات مختلفة للمشاركة بجزء من تكلفة الانشطة المختلفة، لاسيما مع التحديات المالية التى تواجه البلاد، وفى مقدمتها دعم تسويق الاشخاص ذوى الإعاقة من خلال 18 معرض مع القوات المسلحة، بالإضافة إلى عقد مؤتمر دولى لتدعيم نظام الدمج فى التعليم بالتعاون مع سفارة فلندنا، لنقل الخبرات الفنلندية إلى وزارة التربية والتعليم فى هذا المجال.

ولفت المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إلى أنه فى ضوء التحدى الذى كان يواجه المجلس فيما يتعلق بتحديد من هم الاشخاص ذوى الاعاقة والمعايير التى على أساسها يعتبر الفرد من بين هذه الفئه، وما يترتب عليه من استحقاق للمميزات التى منحها القانون، تم عقد مؤتمر فى ديسمبر الماضى بحضور 26 خبيرا من الدول العربية والأروبية، متخصصين فى التقييم ، وتمكنا من الوصول إلى مقاييس لهذا الأمر.

ووجه مرعى الشكر إلى مجلس النواب على دوره خلال جائحة كورونا المستجد "كوفيد -19"، واستمرار انعقاده من أجل سن التشريعات الهامة لمواجهة الفيروس، بالإضافة إلى شكرة الخاص للجنة التضامن الإجتماعى لدورها الفاعل والداعم للاشخاص ذوى الإعاقة.