شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن النواب توافق على تخصيص 16 مليون جنيه موازنة للقومى لشؤون الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة المجلس القومى لشؤون الإعاقة للعام المالى الجديد 2020/2021 والتى بلغت جملتها 16 مليون و197 ألف جنيه مقابل 23 مليون و114 ألف جنية العام الجارى 2019/2020.

وقدرت جملة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 4 ملايين 412ألف جنيه مقابل 4 ملايين وو204 ألف جنيه العام الجارى، فيما قدر بند شراء السلع والخدمات 2 مليون و175 ألف جنيه مقابل 2 مليون العام الجارى 2019/ 2020.

كما بلغت مخصصات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) للعام المالى الجديد 2020/2021 بـ9 مليون مقابل16 مليونا 400 ألف جنيه العام الجارى.

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جاء ذلك بعد إشادة برلمانية بدور المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، حيث أكد الدكتور عبد الهادى القصبى على الدور الهام للمجلس فى دعم الأشخاص ذوى الاعاقة، مؤكدأً استعداد المجلس لتقديم أى دعم لهم بما يمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وسبق وأقر المجلس التشريعات اللازمة.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور عبد الهادى القصبي، أن اللجنة راعت خلال اجتماعاتها التى تناقش فيها مشروعات الموازنه، كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، وتم تقسيم التواجد النيابى بما يكفى الأداء المهم مع ترك مساحات للضيوف من ممثلى المجالس المختلفة ووزراتى المالية والتخطيط.