قطر تسجل 3 وفيات و1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الثلاثاء، تسجيل ثلاث وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 43 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 1826 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 60,259 حالة.

Advertisements

كما أشارت إلى تسجيل 2599 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 36,036 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 5179 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 231098.

وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.