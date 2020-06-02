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بالاسم ورقم الجلوس.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020، وبلغت نسبة النجاح 99.73% على مستوى المحافظة

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 100%، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة 91%.

وأوضح المحافظ، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 53 ألف و 705 طلاب وطالبة، قدم منهم مشروعات بحثية 53 ألف و 352 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 53 ألف و 206 طلاب بنسبة نجاح 99.73%.

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وقال المحافظ إن عدد الطلاب الأوائل بلغ 325 طالبًا بالمدارس الحكومية والخاصة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن نتيجة إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت 99.96%، وحققت إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 99.93%، وإدارة سنورس التعليمية بلغت نسبة النجاح 99.90%، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية 99.71، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة إطسا التعليمية 99.58%، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية بلغت نسبة النجاح 99.52%، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة أبشواى التعليمية 99.43%.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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