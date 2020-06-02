بالاسم ورقم الجلوس.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020، وبلغت نسبة النجاح 99.73% على مستوى المحافظة

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 100%، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة 91%.

وأوضح المحافظ، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 53 ألف و 705 طلاب وطالبة، قدم منهم مشروعات بحثية 53 ألف و 352 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 53 ألف و 206 طلاب بنسبة نجاح 99.73%.

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وقال المحافظ إن عدد الطلاب الأوائل بلغ 325 طالبًا بالمدارس الحكومية والخاصة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن نتيجة إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت 99.96%، وحققت إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 99.93%، وإدارة سنورس التعليمية بلغت نسبة النجاح 99.90%، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية 99.71، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة إطسا التعليمية 99.58%، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية بلغت نسبة النجاح 99.52%، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة أبشواى التعليمية 99.43%.

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