بالاسم ورقم الجلوس.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:
اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020، وبلغت نسبة النجاح 99.73% على مستوى المحافظة
كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 100%، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة 91%.
وأوضح المحافظ، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 53 ألف و 705 طلاب وطالبة، قدم منهم مشروعات بحثية 53 ألف و 352 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 53 ألف و 206 طلاب بنسبة نجاح 99.73%.
وقال المحافظ إن عدد الطلاب الأوائل بلغ 325 طالبًا بالمدارس الحكومية والخاصة.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن نتيجة إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت 99.96%، وحققت إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 99.93%، وإدارة سنورس التعليمية بلغت نسبة النجاح 99.90%، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية 99.71، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة إطسا التعليمية 99.58%، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية بلغت نسبة النجاح 99.52%، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة أبشواى التعليمية 99.43%.
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