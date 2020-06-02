حصول 4 فنادق على شهادة السلامة الصحية بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

ارتفعت أعداد الفنادق والمنتجعات السياحية الراغبة في استقبال السياحة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، وفق الاشتراطات والضوابط التي أقرتها وزارة السياحة والأثار.

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إن 4 فنادق حصلت اليوم الثلاثاء، على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، لمزاولة العمل على استقبال السياحة الداخلية، وذلك بعد التأكد من استيفائهم كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة، وأقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن الفنادق عبارة عن اثنين بمدينة رأس سدر، واثنين آخرين بمدينة شرم الشيخ، وأن إجمالي عدد الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة بالمحافظة بلغ 16 فندقًا.

وأكد المحافظ استئناف أعمال لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظة، للتفتيش على الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، للتأكد من استفاء كافة المعايير قبل مزاولة العمل.