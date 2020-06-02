بريطانيا تسجل 50 ألف وفاة بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- أ ش أ:
أفادت إحصائيات رسمية بريطانية، الثلاثاء، بأن حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة وصل إلى حوالي 50 ألف شخص.
ووفق مصادر رسمية بريطانية، من بينها مكتب إنجلترا وويلز للإحصاءات الوطنية، ووكالة الإحصاءات والبحوث في أيرلندا الشمالية، تم تسجيل 48 ألفا و321 حالة وفاة في المملكة المتحدة خلال الفترة من الأول من يناير الماضي ،وحتى 22 مايو الماضي بسبب كورونا.
وسجّلت بريطانيا حتى الآن إصابة أكثر من 270 ألف شخص بفيروس كورونا.
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