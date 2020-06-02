تعرف على المستشفيات التي تستقبل حالات كورونا بنطاق محافظة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم: أعلنت محافظة الجيزة عن المستشفيات التي تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنوية بالمستشفيات التي تستقبل الحالات وعددهم 20 والتي جاءت كالتالي:- 1- مستشفى حميات إمبابة . 2- مستشفى الشيخ زايد التخصصى. 3- مستشفى منشأة القناطر المركزي. 4- مستشفى صدر العياط. 5- مستشفى أم المصريين. 6- مستشفى أم الأطباء. 7- مستشفى الصف المركزي. 8- مستشفى الوراق المركزي. 9- مستشفى البدرشين العام. Advertisements 10- مستشفى إمبابة العام. 11- مستشفى بولاق الدكرور العام. 12- مستشفى التحرير العام. 13- مستشفى الحوامدية العام. 14- مستشفى أطفيح المركزي. 15- مستشفى العياط المركزي. 16- مستشفى أبوالنمرس المركزي. 17- مستشىف أوسيم المركزي. 18- مستشفى 6 أكتوبر المركزي. 19- مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي. 20- مستشفى الواحات البحرية المركزي.

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