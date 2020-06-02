عودة "نتنياهو" إلى العزل الصحي للمرة الثالثة خلال أقل من شهرين

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تفاصيل إخضاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للعزل للمرة الثالثة فى أقل من شهرين، بعد إصابة عاملة فى مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بفيروس كورونا المستجد" كوفيد19".
وأوضحت الصحيفة أنه أثناء إجراء التحاليل والفحوصات الدورية المخبرية على العاملين والموظفين بمقر رئيس الوزراء اتضح أن تحاليل عاملة صيانة خرجت إيجابية، وهو ما يستلزم إخضاع المخالطين لها أو الذين تواجدوا في مقر رئيس الوزراء للعزل المنزلي لمدة 15 يوماً.
وأكدت الصحيفة أنه وفق التحقيق الوبائي، فإن الموظفة المصابة بفيروس كورونا كانت في غرفة واحدة مع نتنياهو ليلةالسبت، ودائمًا ما يحرص نتنياهو على مداعبة الموظفين العاملين في مقره.
وأشارت الصحيفة إلى أن أول مرة خضع فيها نتنياهو للعزل المنزلي كانت عندما خالط وزير الصحة يعقوب ليتسمان في شهر أبريل الماضي، وخضع للعزل للمرة الثانية عندما خالط مستشارته لشؤون الحريديم ريبيكا بالوتتشى التي أصيبت بالفيروس .
وفى حال تطبيق العزل على نتنياهو للمرة الثالثة سيكون أول مسؤول في العالم يخضع للعزل لمدة 45 يوماً، نفذت على 3 مراحل.
وأظهرت التحاليل عدم إصابة نتنياهو بكورونافي المرتين. وتشترط وزارة الصحة الإسرائيلية بشكل عام ضرورة العزل الذاتي لمدة 15 يومًا بالنسبة لأي شخص كان قريبًا من شخص مصاب.
وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء "نتنياهو" كان في اجتماع مع الوزيرين يسرائيل كاتس ويوأف جالانت، اللذان جهزا بياناتهم الرسمية حول كورونا في مكتب رئيس الحكومة، وتجري فحوصات أيضًا لهم ان كانت حاجة ان يدخلوا الى الحجر الصحي.
يذكر أن إسرائيل سجلت أكثر من 17100 حالة إصابة بفيروس كورونا و285 حالة وفاة. وارتفع عدد الإصابات خلال الأسبوع المنصرم بموازاة رفع القيود المفروضة لمنع انتشار الفيروس. وحذر نتنياهو من إعادة فرضها في حال استمر هذا الاتجاه.
وكان من المقرر أن يجتمع نتنياهو الإثنين الماضى بالمسؤولين لمناقشة مقترح بفرض تقييد الحركة في بعض مناطق البلاد.
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