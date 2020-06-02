الصحة القطرية : إجمالي الإصابات بكورونا تتجاوز عتبة 60 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و3 وفيات جديدة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 1826 حالة إصابة جديدة مؤكدة ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 60259، كما تم تسجيل 3 وفيات ليبلغ إجمالي الوفيات 43".

ولفتت الوزارة إلى تعافي 2599

شخصا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 36036 حالة.

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وتم إدخال الحالات المؤكدة إصابتها للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة.

كما سجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إدخال 20 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 239 حالة.

وأفادت الوزارة بأن حالات الوفاة الجديدة المسجلة تعود لأشخاص يبلغون من العمر 59 عاما و24 عاما و62 عاما، حيث كانوا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة.

وأوصت الوزارة المواطنين بالتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار عدوى الفيروس.