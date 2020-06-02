الإمارات تسجل 596 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الثلاثاء، تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة 35 ألفًا و788 إصابة. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 269 حالة بعد تسجيل وفيات جديدة من جنسيات مختلفة. حالات الوفاة ارتفع إلى 269 حالة بعد تسجيل وفيات جديدة من جنسيات مختلفة. Advertisements كما أعلنت الوزارة شفاء 388 حالة، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 18726. بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 18726. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

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