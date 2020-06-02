أعلن أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد مناحي العصيمي، عن وضع خطة متكاملة لعودة الرماية الكويتية وذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الخاص بالاتحادات الرياضية المنظمة للأحداث الرياضية والتي أعلنت خلاله بأن الألعاب الرياضية الفردية ومنها رياضة الرماية والقوس والسهم لا تمثل خطورة خلال ممارستها.

وقال العصيمي في تصريح صحفي، بإن اللجنة الفنية العليا بنادي الرماية الكويتي الرياضي قد انتهت من وضع خطة شاملة ومتكاملة لعودة نشاط الرماية الكويتية، وذلك حفاظاً علي المستوى الفني للرماة والذي يتطلب استمرارهم في التدريبات بصفة يومية، وذلك استعداداً للبطولات العالمية والدولية القادمة وحفاظاً علي إنجازات الرماية الكويتية.

مستندة خلالها على تقارير منظمة الصحة العالمية والتي أعلنتها

مسبقاً والخاصة بالاتحادات الرياضية المنظمة للأحداث الرياضية حيث ذكرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الصادر بتاريخ 14/4/2020 بأن رياضة الرماية والقوس والسهم هي من الرياضات الفردية والتي لا تمثل خطورة أثناء ممارساتها حيث يتم الحفاظ علي المسافات وعلى التباعد الجسدي المسموح به خلال التدريبات اليومية.

كما أكد العصيمي على أن اللجنة الفنية العليا بنادي الرماية الكويتي الرياضي قد راعت خلال وضع خطة عودة نشاط الرماية كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها السلطات الصحية في وطننا الحبيب الكويت ومتطلبات الأمن والسلامة والاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

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كما أن اللجنة الفنية العليا قد قامت بمراجعة كافة الخطط المتبعة في العديد من دول العالم والخاصة بضوابط عودة النشاط الرياضي والمتضمنة كافة التدابير واشتراطات السلامة والوقاية لجميع المشاركين والمعنيين، كما اشتملت الخطة على عدة مراحل على أن تبدأ المرحلة الأولى بالرماة المتأهلين الي أولمبياد طوكيو 2021، علي أن تشمل المرحلة الثانية الرماة المشاركين في دورة الألعاب الرياضية الخليجية والتي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 8 – 17 ديسمبر 2020.

وأفاد العصيمي، أن نادي الرماية الكويتي الرياضي قد قام بمخاطبة الهيئة العامة للرياضة بالخطة الموضوعة من قبل اللجنة الفنية العليا وذلك لطلب السماح بعودة نشاط الرماية مرة أخرى، وذلك حفاظاً على المستوي الفني للرماة بنادي الرماية الكويتي الرياضي.

وأكد العصيمي خلال تصريحه على حرص نادي الرماية الكويتي الرياضي علي سلامة رماته وجميع مرتاديه مشيراً الي أن عودة النشاط ستكون تدريجية وذلك حسب الخطة الفنية التي تم اعتمادها.