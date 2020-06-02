بعد عمليات النهب.. العاصمة الاقتصادية الأمريكية تحت حظر التجول

تخضع نيويورك، العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، لحظر تجول ليلي بعد تعرض محلاتها التجارية إلى عمليات تخريب ونهب، في مجرى الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وتعرضت متاجر فاخرة في منطقة منهاتن بنيوروك إلى أعمال نهب، مثل متجر"نايكي" و"ليجو" ومحلات بيع أجهزة إلكترونية في وسط المدينة، قبل أن يدخل حظر التجول حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 23:00 وحتى الساعة الخامسة صباحا الثلاثاء بالتوقيت المحلي.
وفرضت السلطات الأمريكية حظر تجول في نيويوركونحو 40 مدينة أخرى في البلاد، بعد الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل الأمريكي الإفريقي، جورج فلويد، على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.
إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب نشر آلاف الجنود المدججين بالأسلحة وعناصر من الشرطة "لوقف أعمال الشغب والنهب والتخريب والاعتداءات والتدمير الوحشي للممتلكات" في واشنطن وغيرها من المدن الأمريكية.
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