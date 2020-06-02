كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا تنفي تأخر تقريرعن تأثير كورونا على السود والأقليات العرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت حكومة المملكة المتحدة تقارير وسائل الإعلام البريطانية بأن نشر مراجعتها حول كيفية تأثير جائحة الفيروس التاجي على مجتمعات السود والأقليات العرقية قد تأخر بسبب الاحتجاجات في الولايات المتحدة على وفاة جورج فلويد.

كان من المقرر نشر التقرير، الذي يحلل كيف يمكن للعوامل المختلفة - بما في ذلك العرق والجنس والسمنة - أن تؤثر على النتائج الصحية المصابين بكورونا، بحلول نهاية شهر مايو، وفقًا لـ Public Health England.

وقد تم تكليف كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتتي، في أبريل، بالتقرير وسط مخاوف من أن جائحة الفيروس التاجي يؤثر "بشكل غير متناسب" على مجتمعات الأقليات السوداء والعرقية.

وقال وزير المجتمعات المحلية روبرت جينريك في 18 أبريل: "هناك عدد من الأسباب التي تم طرحها لهذا الأمر، ومن الصحيح أننا نقوم بإجراء بحث شامل بسرعة حتى نتمكن من فهمه بشكل أفضل واتخاذ الإجراءات اللازمة".

Advertisements

وردًا على أسئلة CNN حول سبب تأخر التقرير، قال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بيان:

تلقى الوزراء النتائج الأولية أمس [الاثنين]. ويتم النظر فيها بسرعة وسيتم نشر تقرير هذا الاسبوع". واضاف المتحدث "ليس صحيحا القول ان هذا تم تأجيله بسبب الاحداث العالمية".

ومن جانب اخر، دعا زعيم المعارضة في المملكة المتحدة، كير كير ستارمر، الحكومة اليوم الثلاثاء إلى "وقف الأعذار" و"نشر المراجعة" في منشور على تويتر.



وقال "لقد تأثرت مجتمعات الاقلية العرقية بشكل غير متناسب مع Covid-19. نحن بحاجة إلى نشر نتائج هذه المراجعة واتخاذ الإجراءات اللازمة الآن ”.

