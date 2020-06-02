كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر الخطوط القطرية: ربما نسرح ما يقل عن 20% من موظفي المجموعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لوكالة رويترز: "ربما نسرح ما يقل عن 20% من موظفي المجموعة".

وأضاف الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، أن الشركة ستبيع 5 طائرات 737 ماكس جرى تسلمها بالفعل.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أن الشركة ستسرح ما يقرب من 20% من قوة العمل فيها بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تدمير الطلب على السفر.

وأضاف أن الخفض قرار شديد الصعوبة لكن شركة الطيران المملوكة للدولة لا تملك بديلاً آخر.

وذكرت تقارير في 5 مايو الجاري، استناداً إلى رسالة داخلية عبر البريد الإلكتروني أن الخطوط القطرية ستخفض أعداد كبيرة من الوظائف تشمل أطقم الضيافة.

وكان لدى مجموعة الخطوط الجوية القطرية، التي تدرج شركة الطيران ضمن أصولها، 46684 موظفاً في نهاية آخر سنة مالية أعلنت نتائجها في مارس 2019.

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وقال الباكر إن الشركة تستنزف السيولة وأنها ستطلب في نهاية المطاف مساعدة حكومية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,466 مليون إصابة، بينهم أكثر من 299 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,678 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.