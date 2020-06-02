الشرطة الأمريكية تسجل 5 إصابات جديدة بين صفوفها خلال احتجاجات "فلويد"

الثلاثاء 2 يونيو 2020

سجلت الشرطة الأمريكية، الثلاثاء، 5 إصابات جديدة بين صفوفها، خلال الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة على خلفية وفاة جورج فلويد على يد شرطي قبل أيام.



وأصيب 4 شرطيين في إطلاق نار بولاية ميسوري، بينما أصيب الخامس بمدينة لاس فيجاس، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأثارت وفاة جورج فلويد، الأمريكي الأسود من أصول أفريقية والذي قضى خلال توقيفه على يد شرطي أبيض في ولاية مينيسوتا، موجة الاحتجاجات العنيفة.

وأمام ازدياد وتيرة الاحتجاجات التي تخللتها أعمال نهب وتخريب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بنشر آلاف الجنود المدججين بالأسلحة في واشنطن، لفرض الأمن والنظام فيها.

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ووصف ترامب أعمال الشغب التي تشهدها عشرات المدن الأمريكية منذ أيام، بأنها "إرهاب داخلي".

ودخل متظاهرون في اشتباكات مع شرطة سانت لويس بولاية ميسوري، قبل أن يتم نقل 4 ضباط إلى المستشفى بإصابات لا تهدد حياتهم.

ونقلت وكالة أسوشييتدبرس عن الشرطة الأمريكية قولها إن ضابطا قتل بالرصاص خلال احتجاجات في منطقة قطاع لاس فيجاس.

وكان محامي عائلة جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي الذي قتل خلال توقيفه على يد شرطي الإثنين الماضي، قال إن فريقا من أطباء شرعيين كلّفتهم عائلته بتشريح جثّته خلص إلى أن وفاته جاءت نتيجة اختناق.

وتقرر إقامة جنازة لفلويد يوم 9 يونيو/حزيران الجاري في مدينة هيوستن بولاية تكساس، بحسب ما أكده محاميه.