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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المسماري" رصد سفينة شحن تركية في رحلة مريبة إلى ميناء مصراته والان مع التفاصيل
الثلاثاء 2 يونيو 2020
أعلن المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري اليوم الثلاثاء، عن رصد سفينة شحن تركية في رحلة مريبة إلى ميناء مصراته.
وقال في إيجاز صحافي أن السفينة المملوكة من قبل شركة CIRKIN التركية غادرت من اسطنبول يوم 20 إلى 21 مايو (أيار) ووصلت ميناء مصراته في 28 مايو (أيار) عند 10:55 صباحاً .
ولفت المسماري إلى أنه من "المريب تزامن حركة السفينة مع فرقاطات تركية كانت قريبة منها، كما رصد حسابات مختلفة عبر تويتر بعد وصول السفينة بيوم، تشكر تركيا على ‘رسال " دبابات M60"، ناشرين صورة بالقرب من مصراته لشاحنة تحمل آلية عسكرية قد تكون دبابة".
وأضاف المسماري أن بعض الحسابات كانت تشكر قطر على إرسالها دبابات M60، وقال المرصد باخرة C17قطرية قد تكون أيضاً نقلت الشحنة من "دبابات M60"، كما تم رصد باخرة إيطالية بالقرب من السفينة بمسافة 10NM ولم تعترضها، مع العلم أن السفينة ليست مشاركة في عملية ايريني الأوروبية
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