شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن. تدمير منصة صواريخ واستهداف تجمعات للمليشيات بغارتين للتحالف بالبيضاء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 استهدف طيران التحالف العربي، خلال الساعات الماضية، تجمعات وآليات لعناصر مليشيات الحوثي بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، بغارتين جويتين.

وقالت مصادر محلية، إن الغارة الأولى لطيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية دمرت منصة إطلاق صواريخ بالستي بموقع شعب اليابس بمنطقة الدقيق. Advertisements وأضافت المصادر، أن الغارة الجوية الثانية استهدفت تجمعات لعناصر مليشيات الحوثي بموقع الجريف بمنطقة الدقيق. ويشار إلى أن منطقة الدقيق تقع بين مديريتي ذي ناعم و الطفة بمحافظة البيضاء

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