السلطات التركية تصدر مذكرات اعتقال بحق 118 عسكريا بزعم صلتهم بغولن

الثلاثاء 2 يونيو 2020

أصدرت السلطات التركية، الثلاثاء، مذكرات اعتقال بحق 118 عسكريا بزعم وجود صلة لهم بفتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير "المسرحية الانقلابية" في 2016.



واعتقلت السلطات التركية 72 عسكريا في عمليات أمنية متزامنة بـ35 مقاطعة بينما تواصل الشرطة البحث عن 46 عسكرياً آخرين، بحسب ما نقلته "أسوشيتدبرس" عن وسائل إعلام محلية، وفقا للعين.

وكشفت تقارير أن 98 شخصاً ممن صدرت ضدهم مذكرات بالاعتقال يعملون حاليا في الجيش التركي بينهما اثنان من المدنيين.

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وبحسب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو فإن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.

يذكر أن محاولة الانقلاب أسفرت عن خضوع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يقارب 80 ألفا، بينهم 319 صحفيا، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية.

وكانت منظمة العفو الدولية دعت، في وقت سابق، إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم "الأمن القومي".

وقالت المنظمة الدولية إنه لا يجب السماح لحكومة الرئيس التركي رجب أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان في ظل الحملة الأمنية المتواصلة منذ المحاولة الانقلابية.