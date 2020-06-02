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شكرا لقرائتكم خبر عن صد هجوم حوثي عنيف في "بتار" بالضالع وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل
الثلاثاء 2 يونيو 2020
تمكنت وحدات القوات الجنوبية المشتركة من التصدي لهجوم عنيف شنته المليشيات المدعومة من إيران في بلدة بتار جنوب غربي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.
وبحسب مصدر ميداني، فإن قوات لواء الشهيد "شلال الشوبجي" التابع لألوية المقاومة الجنوبية ووحدات جنوبية أخرى تعاملت حسب قواعد الإشتباك مع عددا غير يسير من عناصر مليشيات الحوثي إثر محاولة الأخيرة التقدم صوب مواقع القوات الجنوبية الواقعة في النسق القتالي الأول هناك.
وطبقا للمصدر، فإن القوات الجنوبية تصدت لهجوم عناصر المليشيات الذي سقط فيه عدد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.
وتشهد جبهات شمال وغربي محافظة الضالع تصعيدات ميدانية جديدة بعد هدوء حذر استمر لأيام
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