الإمارات: 35 ألف فحص تكشف عن 596 إصابة بكورونا وشفاء 388

الثلاثاء 2 يونيو 2020

بالتزامن مع زيادة أعداد الفحص في دولة الإمارات، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أكثر من 35 ألف فحص جديد.



وساهمت إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 35 ألفا و788 حالة.

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كما سجلت الوزارة عن وفاة 3 مصابين من جنسيات مختلفة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 269 حالة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 388 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 18 الفا و726.