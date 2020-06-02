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شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى من المليشيات جراء غارات للتحالف بصرواح مأرب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 2 يونيو 2020
سقط قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية، جراء غارات جوية نفذها طيران التحالف في صرواح غرب مأرب.
وقالت مصادر محلية، إن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية استهدف تجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح.
وبحسب المصادر، بأن الغارات أسفر عنها سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيات وتدمير دبابة وعدد من الآليات القتالية
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