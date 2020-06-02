- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال المصور الصحفي نبيل القعيطي في عدن والان مع التفاصيل
الثلاثاء 2 يونيو 2020
اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، مصورا صحفيا في عدن، جنوب اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على المصور نبيل القعيطي، بجوار منزله في دار سعد وتم نقله لمستشفى أطباء بلا حدود لكنه فارق الحياة.
وكان القعيطي اشتهر بتغطيته الميدانية لأحداث عدن والمناطق القريبة منها منذ العام 2015
كانت هذه تفاصيل خبر اغتيال المصور الصحفي نبيل القعيطي في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.