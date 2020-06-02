شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة قتلى وجرحى في إب بحوادث متفرقة وسط فوضى أمنية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 قتل وأصيب خمسة أشخاص بحوادث متفرقة بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقالت مصادر محلية إن مواطنا يدعى "زايد احمد زايد" قتل وأصيب آخر، برصاص مسلح بمديرية المخادر شمال مدينة إب. وفي حادثة ثانية قتل مواطن يدعى "أمجد محمد الشوجفي" برصاص مسلح بمديرية ذي السفال جنوب محافظة إب، في ظل فوضى أمنية تشهدها المديرية. Advertisements وفي حادثة ثالثة أصيب مواطن يدعى "ناجي صالح العثماني" برصاص مسلح في مديرية السدة شرق محافظة إب. وتأتي هذه الحوادث بعد مقتل طفلتين برصاص مسلح في منطقة "الحفر" بعزلة المزاحن بمديرية فرع العدين غرب محافظة إب. وتشهد المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا فلتان أمني زادت معه حدة الجرائم وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة

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