تعرّف على آخر إحصائية لأعداد المصابين والمتعافين من فيروس كورونا حول العالم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت آخر الاحصائيات لأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، عن اقتراب عدد المصابين لـ6 ملايين ونصف المليون حالة حول العالم. ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، بلغ عدد المصابين 6 ملايين و394 ألف و415 مصاب ، فيما بلغت حالات الوفاة 377 ألف و971 حالة. Advertisements وبلغت حالات التعافي من فيروس كورونا 2 مليون و926 ألف و 928 حالة تعافي. وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر إصابة في العالم بمليون و790 ألف حالة إصابة، تليها البرازيل: 514849 حالة و روسيا: 414878 ألف حالة، وبريطانيا: 176156 حالة وإسبانيا: 239479 حالة.

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