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ضحايا بحادث سير مروع عند جسر الطابقين في بغداد

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أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بسقوط ضحايا نتيجة حادث سير مروع عند جسر الطابقين في بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "عجلة نوع اكسنت انقلبت، صباح اليوم، عند جسر الطابقين ضمن منطقة الدورة جنوبي بغداد، ما أسفر عن مصرع شخص واصابة اثنين اخرين بجروح خطيرة".

واوضح المصدر، أن "قوة امنية نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي، والمصابين الى مسشتفى قريب"، مشيرا الى أن "نتائج التحقيق الاولية تظهر أن سبب الحادث هو السرعة الفائقة".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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