ضحايا بحادث سير مروع عند جسر الطابقين في بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "عجلة نوع اكسنت انقلبت، صباح اليوم، عند جسر الطابقين ضمن منطقة الدورة جنوبي بغداد، ما أسفر عن مصرع شخص واصابة اثنين اخرين بجروح خطيرة".

واوضح المصدر، أن "قوة امنية نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي، والمصابين الى مسشتفى قريب"، مشيرا الى أن "نتائج التحقيق الاولية تظهر أن سبب الحادث هو السرعة الفائقة".

