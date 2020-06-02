جائزة غاندي للسلام للعام 2020 تكرّم سوريَيْن

أعلنت منظمة ’تعزيز السلام الدائم‘ (Promoting Enduring Peace)، وهي منظمة غير ربحية، عن الفائزين في آذار/مارس. سحلول طبيب ورئيس سابق للجمعية الطبية الأميركية السورية (SAMS)، والمصري متطوعة سابقة في منظمة ’الخوذ البيضاء‘ (White Helmets) (المعروفة أيضًا باسم الدفاع المدني السوري) أنقذت المدنيين العالقين في الحرب الأهلية السورية.الدكتور زاهر سحلول ساعد على توسيع المهام الخارجية للجمعية الطبية السورية الأميركية. (© Ozan Kose/AFP/Getty Images)

وفقا للموقع الإلكتروني للمنظمة المناصرة للسلام، والتي تتخذ من ولاية كونيتيكت مقرًا لها، فإن المنظمة تقدم الجائزة كل عام تقريبًا منذ العام 1960. ويتم تكريم الحاصلين على الجائزة “للمساهمات المقدمة في تعزيز السلام الدولي والنوايا الحسنة.”

عمل سحلول رئيسًا للجمعية الطبية الأميركية السورية (SAMS) – وهي شبكة أميركية من المهنيين العاملين في الحقل الطبي من أصل سوري – من العام 2011 إلى العام 2015. وقالت لبنى حسيري، متحدثة باسم الجمعية، “تحت قيادته، أطلقت الجمعية الطبية الأميركية السورية أول بعثة طبية لها إلى جنوب تركيا في 2011 لتوفير الرعاية للسوريين الضعفاء والمعرضين للمخاطر.”

وأوضحت أن هذه البعثة الأولى “كانت مقدمة للبعثات الطبية من الجمعية الطبية الأميركية السورية إلى تركيا والأردن ولبنان، بمشاركة متطوعين دوليين يعملون في الحقل الطبي ودمج التدريب المهني والخدمات التدخلية/الجراحية.”

وفي العام 2012، استجابت الجمعية للأزمة الإنسانية السورية بإطلاق حملة “إنقاذ الأرواح السورية”، مرة أخرى بقيادة سحلول. وقد ساعدت الحملة الجمعية في إنشاء مكاتب في سوريا وتركيا ولبنان والأردن.

كما قامت الجمعية ببناء وإعادة بناء المستشفيات في سوريا، وتواصل دعم مرافق الرعاية الصحية هناك وفي أماكن أخرى، حتى في الوقت الذي يشكل فيه فيروس كورونا المستجد تهديدًا. وحتى الآن، قدمت الجمعية الطبية الأميركية السورية أكثر من 15.5 مليون خدمة طبية للمحتاجين.

سحلول، الذي حصل على شهادة الطب من دمشق، هو الآن متخصص في أمراض الرئة في شيكاغو، حيث يعالج المرضى المصابين بكوفيد19. كما أنه يشغل منصب رئيس منظمة ميدغلوبال (MedGlobal)، وهي منظمة من المتطوعين العاملين في الحقل الطبي الذين يقدمون رعاية صحية مجانية للاجئين وغيرهم في مناطق الكوارث.