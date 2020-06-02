وزير النقل ينفي تعيين أي شخصية بصفة مستشار له

نفى وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، الثلاثاء، تعيين أي شخصية بصفة مستشار له بكافة اختصاصات الوزارة ومجال النقل.

وقال في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تروج مؤخرا لبعض الشخصيات بتعيينهم كمستشار لوزير النقل للتأثير على الرأي العام وتشويه الحقيقة"، نافيا "بشكل قاطع تلك الانباء جملة وتفصيلا".

وشدد ان "كل من يدعي تعينه بصفة مستشار عليه تقديم إثباتاته الرسمية بدون اي حرج"، داعيا الى "الدقة في التعامل ونقل المعلومات والتركيز على العمل المثمر لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خاصة ونحن نعيش أزمة عالمية تحتاج تكاتفنا جميعا للخروج منها بسلامة وامان".