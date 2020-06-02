فيفا يدخل على خط أزمة فلويد: احترموا مشاعر اللاعبين

وتحظر لوائح فيفا على اللاعبين عرض أي "عبارات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية" على قمصانهم، ومنذ 2014 أصبح هذا الأمر يسري على قمصانهم الداخلية التي تظهر عند خلع القميص الأصلي بعد تسجيل الهدف.

ورغم ذلك، احتج بعض اللاعبين خلال مباريات الدوري الألماني هذا الأسبوع، حيث أظهر جيدون سانشو وأشرف حكيمي ثنائي بروسيا دورتموند عبارة "العدالة لجورج" تحت قميصيهما.



وأظهر وستون ماكيني لاعب شالكه، العبارة ذاتها على شارة ارتداها على ذراعه في مباراة أخرى، بينما جثا ماركوس تورام لاعب بروسيا مونشنجلادباخ على ركبته، لتكريم فلويد بعد أن سجل هدفاً، قبل أن يعلن اتحاد القدم الألماني أنه يراجع هذه الوقائع المتعلقة بالرسالة.

وأصدر فيفا بياناً، الثلاثاء، قال فيه: "فيفا يتفهم تماماً عمق المشاعر والمخاوف التي عبر عنها الكثير من لاعبي كرة القدم في ظل الظروف المأسوية لقضية جورج فلويد"، مضيفاً أن تطبيق لوائح اللعبة تعتبر مسؤولية المنظمين، مثل روابط الدوري، وزاد: "استخدام المنطق والأخذ في الاعتبار السياق المتعلق بالأحداث".



وتابع: "أكد فيفا مراراً أنه ضد العنصرية والتمييز بأي شكل، وعزز أخيراً لوائحه الانضباطية في محاولة للمساعدة على التخلص من هذه التصرفات".

وواصل البيان: "أطلق فيفا نفسه العديد من الحملات لمكافحة العنصرية والتي تحمل باستمرار عبارة مكافحة العنصرية في المباريات التي تقام تحت رعايته".