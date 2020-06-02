بالفيديو حسم ملف الوزارات الشاغرة..تحد جديد أمام الكاظمي

ابرز الخلافات على الوزارات الثلاث النفط والخارجية والزراعة حيث يتمسك كل طرف بمرشحه مع وجود رفص لتولي مرشح الحكمة وزارة النفط .

نجد تمسك سائرون بوزارة الزراعة وتمسك الاكراد بمرشحها فؤاد حسين لوزارة الخارجية .

فضلًا عن خلاف وزارة الهجرة ... قوى سياسية بدأت تجاهر برفضها لسياسة الاستحواذ التي يمارسها فتح وسائرون والفيتو الذي يخنقون به الكاظمي بداعي انهم الكتلتين الكبيرتين .

يحاول المخابراتي السابق ان يناور لتمرير خيارات يرتضيها حتى وان اضطر الى ترك بعض الوزارات السبعة شاغرة ...

مطب اخر في طريق مرور رئيس الوزراء المستقل وهو تنظيم العلاقة المالية بين بغداد واربيل التي دعمته بقوة ... ٤٠٠ مليار دينار أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وحتى بورصة التصريحات السياسية بعد ان امر علي علاوي بتحويل رواتب الإقليم دون ان يسلم الأخير واردات نفطه وقد يكون الحوار المرتقب بين الطرفين وحده كفيل بازالة هذا المطب بعد ان أعلن عن زيارة كردي الى بغداد خلال الايام المقبلة لوضع المسات الاخيرة بشأن الاتفاق المتوقع.

ويبدو ان تصريحات النواب الشيعة ضد فؤاد حسين عندما كان خازنا لبيت المال جاءات بظوافع شخصية كما يقول البعض لاسيما وان علاوي شيعي جاءت به كتل الوسط والجنوب.

الكاظمي الذي يرفض الاملاءات من الكتل امام مواجهة كبيرة من قبل اطراف عدة وخاصة بعد مضي شهر من ال ١٠٠ يوم وهي المهلة الممنوحة للكاظمي من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وهنالك خشية من انقلاب سائرون على حكومة الكاظمي