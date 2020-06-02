أوروبا مصدومة من "العنف المفرط" بأزمة مقتل فلويد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر الاتحاد الأوروبي عن صدمته لوفاة الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد الذي قضى اختناقا أثناء قيام شرطي أبيض باعتقاله.
وأبدى وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، الثلاثاء، أسفه "للاستخدام المفرط" للقوة من قبل رجال الشرطة خلال مواجهة احتجاجات سلمية في عدة ولايات أمريكية.
وقال الإسباني بوريل خلال مؤتمر صحافي في بروكسل "هنا في أوروبا، على غرار شعب الولايات المتحدة، نحن مصدومون إزاء وفاة جورج فلويد.
وأضاف "أعتقد أن كل المجتمعات يجب أن تبقى متيقظة أمام الاستخدام المفرط للقوة" من قبل قوات الأمن".
وتشهد الولايات المتحدة موجة احتجاجات غير مسبوقة للتنديد بالممارسات العنصرية للشرطة بعد واقعة مقتل فلويد.
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