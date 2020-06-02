محكمة أردنية توجه تهما بالإرهاب لـ16 شخصا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهمت محكمة أردنية 16 شخصاً بالترويج لأفكار جماعات إرهابية وحيازة أسلحة لتنفيذ هجمات، وذلك في 10 قضايا منظورة أمامها.



وبحسب وكالة الأنباء الأردنية فإن جلسة محكمة أمن الدولة عقدت وسط تطبيق لإجراءات السلامة العامة المرتبطة بفيروس كورونا.

وفي القضية الأولى أسندت المحكمة للمتهم الأول تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وفي القضية الثَّانية تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية للمتهمين الثَّاني والثَّالث.

ووجهت تهمة محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية للمتهم الرابع، كما أسندت في قضيتها الخامسة تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية لشخص خامس.

وتضمنت القضية السادسة تهمًا بالمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والتهديد بالقيام بها والترويج لأفكار جماعة متطرفة، بينما شملت القضية السابعة تهمة تصدير أسلحة للمتهم الثامن وحيازتها بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.

أما القضية الثامنة فقد تم توجيه تهمة محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية للمتهم التاسع.

وقررت محكمة أمن الدولة في الأردن توجيه الاتهام لـ3 أشخاص في القضية التاسعة بتهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة.

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وأسندت المحكمة في القضية العاشرة لـ4 أشخاص تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية للمتهمين الأول والثاني، والترويج لأفكار جماعة إرهابية للمتهمين الأربعة.

من جانب آخر، أحبطت المخابرات العامة الأردنية مخططا إرهابيا لاستهداف مبناها في محافظة الزرقاء، شرق العاصمة عمان، وإحدى دورياتها الثابتة.

ونقلت صحيفة "الرأي" الأردنية، الثلاثاء، عن لائحة الاتهام التي وُجهت لمتهمين اثنين في القضية، تم إلقاء القبض عليهما أواخر فبراير/ شباط الماضي، أنهما "خططا لعمليتهما الإرهابية نصرة لتنظيم داعش الإرهابي".

ويواجه المتهمان، وفق إسناد نيابة أمن الدولة، تهمتي "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية".

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قضت محكمة أمن الدولة الأردنية على 24 أردنياً متهمين بالارتباط بتنظيم داعش بالسجن حتى 15 عاماً، بعد إدانتهم بالتخطيط لتنفيذ "عمليات إرهابية" داخل المملكة.

والأردن عضو بالتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، الذي تقوده واشنطن، ونفذ ضربات استهدفت التنظيم في سوريا والعراق.

وتعرض الأردن لعدة هجمات كان آخرها في محافظة الكرك (118 كلم جنوب عمان) في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، وأوقع 10 قتلى بينهم 7 من رجال الأمن وتبناه تنظيم داعش.